Искусственный интеллект "обокрал" банк на миллиарды рублей

Сбербанк не получил миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта. Об этом рассказал Герман Греф в частной школе в Москве на "Уроке цифры" (трансляция велась на сайте корпоративного телевидения банка).
"Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей", – сказал Греф.
По его словам, каждая ошибка выявлялась и потом помогала улучшить работу искусственного интеллекта. В пресс-службе Сбербанка пояснили слова руководителя, что "речь идет не о прямых убытках, а о недополученной прибыли".
В сентябре 2017 года Греф заявлял, что Сбербанк ежегодно получает более 2 миллиардов долларов прибыли благодаря внедрению искусственного интеллекта. По его словам, внедрение искусственного интеллекта радикально меняет внутренний бизнес-ландшафт компании: ее бизнес-модель, удобство для клиентов, затраты, прибыльность.
Также, по словам Грефа, внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке позволяет сократить численность работников, занимающихся рутинными операциями. В то же время работники, замененные интеллектуальной системой, не покидают банк – они проходят переобучение и занимаются другими задачами.
Под искусственным интеллектом подразумеваются сложные программные системы, которые не только способны действовать по заложенной человеком программе, но и эффективно самообучаются, а также могут совершать действия, которые не были заложены программистом.
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