Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:20

Искусственный интеллект "обокрал" банк на миллиарды рублей

экономика

13:20

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сбербанк не получил миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта. Об этом рассказал Герман Греф в частной школе в Москве на "Уроке цифры" (трансляция велась на сайте корпоративного телевидения банка).

"Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей", – сказал Греф.

По его словам, каждая ошибка выявлялась и потом помогала улучшить работу искусственного интеллекта. В пресс-службе Сбербанка пояснили слова руководителя, что "речь идет не о прямых убытках, а о недополученной прибыли".

В сентябре 2017 года Греф заявлял, что Сбербанк ежегодно получает более 2 миллиардов долларов прибыли благодаря внедрению искусственного интеллекта. По его словам, внедрение искусственного интеллекта радикально меняет внутренний бизнес-ландшафт компании: ее бизнес-модель, удобство для клиентов, затраты, прибыльность.

Также, по словам Грефа, внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке позволяет сократить численность работников, занимающихся рутинными операциями. В то же время работники, замененные интеллектуальной системой, не покидают банк – они проходят переобучение и занимаются другими задачами.

Под искусственным интеллектом подразумеваются сложные программные системы, которые не только способны действовать по заложенной человеком программе, но и эффективно самообучаются, а также могут совершать действия, которые не были заложены программистом.

экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика