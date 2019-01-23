Путин отметил необходимость разработок в сфере искусственного интеллекта

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Вести разработки в сфере искусственного интеллекта необходимо в рамках исследований в российских вузах. Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова, передает Агентство "Москва".

В заседании, состоявшемся в здании Института стран Азии и Африки, принял участие и Сергей Собянин, входящий в состав попечительского совета.

Глава государства отметил, что значимую роль в реализации стоящих перед страной стратегических целей должна сыграть вся российская высшая школа.

"Нам нужны открытия, разработки, готовые продукты в тех областях, которые являются для нас приоритетными, включая, например, искусственный интеллект, кадры, которые способны создавать такие прорывные решения", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что у МГУ есть сильные компетенции в математике, физике, анализе больших данных и проведении математического моделирования.

Президент рассчитывает, что Московский государственный университет займется генетическими исследованиями. "Работы здесь будут вестись по вопросам биобезопасности, медицины, фармацевтики, микробиологии, в сельском хозяйстве. <...> В последние годы были действительно накоплены серьезные результаты в медико-биологических и химических исследованиях", – заключил глава государства.

На том же заседании Путин заверил собравшихся, что пространства вокруг МГУ не отдадут под застройку коммерческим жильем. По его словам, всю территорию будут использовать для развития самого университета.