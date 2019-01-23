Путин указал на ведущую роль МГУ в реализации стратегических целей страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский государственный университет имени Ломоносова должен сыграть важную роль в реализации стратегических целей России, заявил Владимир Путин.
"Вся российская высшая школа, конечно, МГУ как ее флагман, призваны сыграть значимую роль в реализации тех стратегических целей, которые стоят перед страной", – цитирует его "Интерфакс".
Президент подчеркнул, что стране необходимы открытия, разработки и готовые продукты в области искусственного интеллекта. По мнению главы государства, у МГУ есть сильные компетенции в сфере математики и физики, в анализе больших данных и проведении сложного математического моделирования.
Он рассчитывает, что МГУ окажет значимое влияние на реализацию программы генетических исследований. Работы будут вестись по вопросам биобезопасности, медицины, фармацевтики, микробиологии, сельского хозяйства, пояснил Путин. Он добавил, что в последние годы в университете накоплены серьезные результаты в медико-биологических и химических исследованиях.
МГУ попал в число лидеров рейтинга THE Emerging Economies University Rankings в странах с развивающейся экономикой. Всего в списке упоминаются 442 университета из 43 стран.
Из России заявлены 35 вузов. Все четыре места перед МГУ заняли вузы Китая: университет Синьхуа, Пекинский университет, университет Чжэцзяня и университет науки и технологий Китая.
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