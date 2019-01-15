МГУ занял пятое место в рейтинге лучших вузов развивающихся стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
МГУ имени Ломоносова назван в числе лидеров рейтинга THE Emerging Economies University Rankings в странах с развивающейся экономикой.
Всего в рейтинге упоминаются 442 университета из 43 стран. Из России заявлены 35 вузов. Все четыре строчки перед МГУ заняли вузы Китая – университет Синьхуа, Пекинский университет, университет Чжэцзяня и университет науки и технологий Китая.
"THE учитывает ряд значимых для нас показателей (образовательная составляющая, и научно-исследовательская деятельность, и трансфер знаний, а также международное сотрудничество), откалиброванных таким образом, чтобы лучше отражать состояние высшего образования в таких странах", – приводится комментарий ректора Виктора Садовничего на сайте МГУ.
В рейтинге также отмечены особые успехи Московского физико-технического института (МФТИ), Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). В топ-50 рейтинга также вошел Томский государственный университет.
Ранее сообщалось, что 14 российских вузов вошли в общий рейтинг лучших университетов мира по версии издания U.S. News & World Report. Лидером среди вузов РФ по-прежнему остается Московский государственный университет имени Ломоносова.
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