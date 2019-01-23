Рядом с МГУ появится Технологическая долина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти откажутся от застройки коммерческим жильем территории вокруг МГУ имени Ломоносова, сообщил Владимир Путин на заседании попечительского совета университета.

Президент подчеркнул, что пространства вокруг действующих зданий вуза будут использоваться для развития самого университета, а именно в целях создания Технологической долины.

"То, что раньше предполагалось для коммерческого жилья, отдадут для строительства зданий и сооружений в целях реализации проекта по долине, и коммерческая часть оттуда просто исчезнет", – цитирует главу государства Агентство "Москва".

Ранее Путин сообщил, что МГУ должен сыграть важную роль в реализации стратегических целей России. Он отметил, что стране необходимы открытия, разработки и готовые продукты в области искусственного интеллекта. По мнению главы государства, у МГУ есть сильные компетенции в сфере математики и физики, в анализе больших данных и проведении сложного математического моделирования.

Он рассчитывает, что МГУ окажет значимое влияние на реализацию программы генетических исследований. Работы будут вестись по вопросам биобезопасности, медицины, фармацевтики, микробиологии, сельского хозяйства, пояснил Путин. Он добавил, что в последние годы в университете накоплены серьезные результаты в медико-биологических и химических исследованиях.