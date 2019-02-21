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15:22

Собянин поручил открыть IT-классы в школах Москвы

мэр Москвы Сергей Собянин образование технологии

15:22

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин предложил открыть в столице 30 IT-классов для школьников. С соответствующей инициативой он выступил в ходе встречи с представителями IT-отрасли, ректорами ведущих вузов страны и директорами городских школ. Обсуждение состоялось в школе №2098, где работает IT-полигон для учеников.

"К сожалению, за последние годы создали в городе и инженерные классы, и медицинские классы, академические, кадетские, а вот классов информационных технологий так и не появилось. И проблема здесь не столько в оборудовании – оборудования у нас в школах теперь достаточно, а если не достаточно, то мы можем помочь создать вот такие полигоны, которые здесь созданы на базе этой школы. Важно, чтобы была связь между ведущими вузами страны, IT-компаниями, специалистами, чтобы ребята могли и учиться в школе, и бывать в университетах, в реальных действующих компаниях. Тогда мы действительно можем получить уже хороший уровень образования для поступления в вуз, получения специальности. По сути дела, это предпрофессиональный уровень", – рассказал мэр столицы.

Собянин добавил, что надеется на реализацию проекта по открытию IT-классов в ближайшие год или два. По его словам, это важнейшая и экономическая, и политическая, и образовательная программа.

"Надеюсь, что она у нас получится. Важно, очень важно, чтобы она не была формальностью. Поэтому мы не спешим двигаться какими-то масштабами огромными. Но я надеюсь, что в ближайшие год-два хотя бы два-три десятка таких классов в Москве появятся", – подчеркнул мэр.

Также глава города отметил, что в послании Федеральному Собранию Владимир Путин уделил особое внимание информационным технологиям, и столица обеспечена хорошей базой для развития этой отрасли.

Кроме того, Сергей Собянин предложил изменить стандарты преподавания уроков информатики в школах. "Очень важно, чтобы мы вырабатывали новые стандарты обычных уроков информатики, которые, на мой взгляд, тоже требуют нового осмысления, как требует нового осмысления Единый государственный экзамен в части информационных технологий", – заключил мэр.

Новые классы откроют 1 сентября текущего года. Попасть в них смогут десятиклассники, которых отберут на конкурсной основе. Курс обучения займет два года. За это время школьники изучат информационные технологии на продвинутом уровне.

В программу включат знакомство с архитектурой и разработкой информационных систем, искусственным интеллектом, инструментами анализа социальных сетей, средствами защиты информационных комплексов и методами криптографии.

Участие в разработке проекта приняли специалисты "Яндекса", Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Свою руку к созданию программ обучения также приложили эксперты из Бауманки, МФТИ, НИУ ВШЭ и Московского политехнического университета.

Выпускники IT-классов получат качественные предпрофессиональные знания для поступления в ведущие профильные вузы. Кроме того, по итогам обучения возможно трудоустройство школьников в компании-партнеры проекта.

В планах сделать программы обучения и контрольно-измерительные материалы, разработанные в рамках проекта "IT-класс", основой для разделения преподавания информатики в школах на базовый и продвинутый уровни.

В школе, где прошла встреча, расположен лабораторный комплекс "IT-полигон". Он находится в актовом зале, который прежде почти не использовался.

С помощью компьютеров, робототехнических конструкторов, наборов по микроэлектронике и мехатронике, 3D-принтеров и станков с числовым программным управлением на полигоне можно проводить продвинутые учебные курсы. Оборудование способно познакомить учеников с основами электроники, программированием, мехатроникой, мобильной робототехникой, 3D-моделированием и инженерным дизайном.

На базе IT-полигона, где одновременно могут заниматься более 100 школьников, проходят уроки для учеников средних и старших классов. А во второй половине дня там работают кружки дополнительного образования.

Школа также проводит практические занятия и мастер-классы, организует подготовку к предпрофессиональному экзамену и предпрофессиональной олимпиаде для учащихся инженерных классов.

Сейчас IT-полигоны есть в восьми школах Москвы. Планируется дальнейшее расширение этого проекта.

На прошлой неделе Сергей Собянин оценил работу Московской электронной школы. Успех проекта, отмеченного на Российском инвестиционном форуме в Сочи, мэр столицы объяснил передачей педагогам права самостоятельно формировать его контент.

мэр Москвы Сергей Собянин образование технологии

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