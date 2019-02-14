"Московское долголетие", "Мосволонтер" и МЭШ названы лучшими соцпроектами

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Проекты столичного правительства "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа" признаны лучшими на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ, координатором которого выступило Агентство стратегических инициатив.

Награды конкурса были вручены Сергею Собянину заместителем председателя правительства РФ, руководителем попечительского совета конкурса Виталием Мутко в рамках Российского инвестиционных форума в Сочи.

"Это, действительно, лучшие практики: муниципальные практики. Это практики, которые поддерживаются субъектами Российской Федерации. Но самое главное - это завершенные проекты, которые потом собираются и распространяются по России. И вот, мы сегодня знаем, что очень много проектов реализовано в Москве, которые переданы сейчас для реализации в другие регионы; в Ивановской области, которые так же распространяются в другие регионы – все лучшие практики", – сказал Мутко перед награждением.

Нынешний конкурс стал третьим по счету. Заявки на участие прислали 77 регионов, представивших 724 практики и инициативы по восьми номинациям. В московскую заявку вошли 16 практик и инициатив по семи номинациям.

Проект "Московское долголетие", стартовавший 1 марта 2018 года, занял первое место в номинации "Создание необходимых условий проживания и улучшения качества жизни населения". В рамках проекта в городе открылось восемь тысяч кружков, секций и курсов для людей старше 55 лет.

Под руководством профессионалов они учатся петь, танцевать, пробуют себя в рисовании, скандинавской ходьбе, изучении иностранных языков и шахматах. Проект, который в перспективе станет одним из инструментов реабилитации и профилактики заболеваний у пожилых людей, охватил 190 тысяч пенсионеров.

Ресурсный центр "Мосволонтер", объединяющий более 55 тысяч человек, победил в номинации "Создание условий для развития волонтерской деятельности". В минувшем году при участи добровольцев в столице состоялось 130 крупных мероприятий, главным из которых стал летний чемпионат мира по футболу. В организации и проведении мундиаля помогли 8,8 тысячи волонтеров.

Среди приоритетных направлений центра событийное, спортивное, социальное, медицинское, экологическое, патриотическое и культурное волонтерство.

Что касается МЭШ, ей досталась победа в номинации "Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона".

Основу единой образовательной технологической платформы Москвы составляют умные инструменты управления, сервисы специализированных информационных систем и библиотеку электронных материалов, формируемую учителями.

В общем доступе библиотеки МЭШ размещено более 30 тысяч электронных сценариев уроков и свыше одной тысячи электронных учебников. Ресурсом регулярно пользуются более 430 тысяч учителей и учащихся. Всем учителям, которые работают с МЭШ, выплачивается ежемесячная городская надбавка в размере 10 тысяч рублей.