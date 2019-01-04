В "Московском долголетии" приняли участие более 180 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С момента старта в 2018 году к проекту "Московское долголетие" присоединились более 180 тысяч человек. Наибольшей популярностью у пожилых москвичей пользуются фитнес, гимнастика, скандинавская ходьба и курс "Здорово жить".

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, еще одним популярным направлением стал курс "Обучение и развитие", в которое входят уроки английского языка, курсы компьютерной грамотности и занятия образовательного проекта "Серебряный университет".

Также посетители творческих студий чаще всего выбирают танцы, рисование и пение. Самые талантливые и активные участники принимают участие в конкурсах и выставках и выступают на городских концертах.

Ранее мэр Москвы подписал постановление о реализации проекта "Московское долголетие" на постоянной основе с 1 января 2019 года. Мэр сказал, что проект ждет несколько нововведений. Несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, участвовать по-прежнему смогут женщины 55 лет и мужчины 60 лет.

Проект "Московское долголетие" стартовал в марте 2018 года. Он помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье и получить новые знания. В каждом районе города действуют бесплатные спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы. Желающие могут прийти любой центр социального обслуживания с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича.