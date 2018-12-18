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18 декабря, 16:07

"Московское долголетие" станет постоянной программой с 2019 года

мэр Москвы Сергей Собянин общество досуг Московское долголетие

18 декабря, 16:07

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"Московское долголетие" станет постоянной городской программой – Собянин

Проект "Московское долголетие" с 1 января 2019 года станет постоянной городской программой. Об этом Сергей Собянин сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы, состоявшегося 18 декабря.

Раньше "Московское долголетие" считалось пилотным проектом. Власти учли результаты пилотного проекта, реализуемого с марта 2018 года. За несколько месяцев участниками программы стали свыше 180 тысяч пенсионеров.

Проект ждет несколько нововведений. В частности, несмотря на повышение пенсионного возраста, участвовать в "Московском долголетии" по-прежнему смогут женщины и мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно. Записаться в кружки можно будет не только в ЦСО, но и в школах, домах культуры и других местах проведения занятий. Всего москвичам будут доступны 1067 точек записи.

Тем, кто не смог выбрать подходящее направление, предложат оставить заявку на подбор активностей в любом МФЦ, поликлинике или ином госучреждении. Затем с автором заявки свяжутся сотрудники ЦСО, которые предложат наиболее интересные варианты занятий.

Со следующего года участники проекта смогут посещать театральные студии и курсы компьютерных технологий. Их откроют по желанию самих москвичей.

Проект "Московское долголетие" направлен на помощь старшему поколению, которое стремится поддерживать активный и здоровый образ жизни.

В рамках программы москвичи могут бесплатно заниматься в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других культурных, образовательных, спортивных и досуговых организациях. Самыми популярными в настоящее время являются занятия по общефизической подготовке, фитнесу, танцам и английскому языку.

Ранее возможность представить свои идеи по развитию проекта "Московское долголетие" появилась у жителей Южного административного округа. Всех желающих пригласили на форум социальных инициатив в Культурном центре ЗИЛ.

мэр Москвы Сергей Собянин общество досуг Московское долголетие

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