11 декабря, 14:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жители Южного округа представят свои идеи по развитию проекта "Московское долголетие", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Сделают это они на форуме социальных инициатив, который пройдет 14 декабря в Культурном центре ЗИЛ.
Участники "Московского долголетия" помогают формировать программу проекта. К примеру, любители истории уже присоединились к инициативе "Я люблю свой город", в рамках которой проводятся познавательные экскурсии по Москве.
Также благодаря идеям жителей столицы проводятся занятия дыхательной гимнастикой под названием, кружки "Экспресс-рисование" и "Цель песни – трогать сердца".
Помимо обсуждений, для гостей Культурного центра ЗИЛ подготовили развлекательную программу. На главной сцене выступят артисты разных поколений, а на открытой фольклорной площадке можно будет исполнить любимые песни и прочесть стихи.
В течение дня здесь пройдут интеллектуальные игры, мастер-классы и новогодняя выставка-ярмарка.
"Московское долголетие" запустили в марте 2018 года. За это время к нему присоединились 175 тысяч горожан старшего поколения.
Проект мэра призван помочь москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения и творческое развитие.
Пенсионеров приглашают в спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы, открытые в каждом районе. Все занятия проводятся бесплатно.
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