Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20 декабря, 17:28

"Московская электронная школа" пришла в каждую школу столицы

образование город общество технологии

20 декабря, 17:28

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Все школы Москвы полностью завершили подключение к проекту "Московская электронная школа" (МЭШ). Они уже получили нужное электронное оборудование. Об этом сообщил глава департамента образования Москвы Исаак Калина.

"У нас школьных зданий чуть более 1500. Коллеги в оставшиеся 10 дней года все завершают. Можно говорить о том, что все школы охвачены проектом", – передает его слова ТАСС.

13 ноября МЭШ попала в сотню лучших образовательных проектов мира. В рейтинг попали также проекты "Медицинский класс" и "Московский школьник".

МЭШ – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. В тот момент в 6 школах вместо учебников у учеников появились планшеты, а традиционные дневники заменили электронными, каждый кабинет оборудовали интерактивными досками и столами. Также МЭШ включает в себя сценарии уроков, электронные дневники, журнал оценок. По мнению учителей Москвы, проект позволяет оптимизировать учебный процесс и проходить больше материала на уроках.

образование город общество технологии

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика