"Московская электронная школа" пришла в каждую школу столицы

Все школы Москвы полностью завершили подключение к проекту "Московская электронная школа" (МЭШ). Они уже получили нужное электронное оборудование. Об этом сообщил глава департамента образования Москвы Исаак Калина.
"У нас школьных зданий чуть более 1500. Коллеги в оставшиеся 10 дней года все завершают. Можно говорить о том, что все школы охвачены проектом", – передает его слова ТАСС.
13 ноября МЭШ попала в сотню лучших образовательных проектов мира. В рейтинг попали также проекты "Медицинский класс" и "Московский школьник".
МЭШ – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. В тот момент в 6 школах вместо учебников у учеников появились планшеты, а традиционные дневники заменили электронными, каждый кабинет оборудовали интерактивными досками и столами. Также МЭШ включает в себя сценарии уроков, электронные дневники, журнал оценок. По мнению учителей Москвы, проект позволяет оптимизировать учебный процесс и проходить больше материала на уроках.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.