"Московская электронная школа" пришла в каждую школу столицы

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Все школы Москвы полностью завершили подключение к проекту "Московская электронная школа" (МЭШ). Они уже получили нужное электронное оборудование. Об этом сообщил глава департамента образования Москвы Исаак Калина.

"У нас школьных зданий чуть более 1500. Коллеги в оставшиеся 10 дней года все завершают. Можно говорить о том, что все школы охвачены проектом", – передает его слова ТАСС.

13 ноября МЭШ попала в сотню лучших образовательных проектов мира. В рейтинг попали также проекты "Медицинский класс" и "Московский школьник".

МЭШ – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. В тот момент в 6 школах вместо учебников у учеников появились планшеты, а традиционные дневники заменили электронными, каждый кабинет оборудовали интерактивными досками и столами. Также МЭШ включает в себя сценарии уроков, электронные дневники, журнал оценок. По мнению учителей Москвы, проект позволяет оптимизировать учебный процесс и проходить больше материала на уроках.