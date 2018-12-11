"Московская электронная школа" может вытеснить олимпиады

11 декабря, 12:31
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Сергей Собянин не исключил, что с развитием "Московской электронной школы" (МЭШ) больше не будет необходимости проводить школьные олимпиады. Об этом мэр столицы заявил во время дискуссии "Государство и бизнес на пути к цифровым вершинам. Движение вместе?" в рамках финала национальной премии IT-решений "Цифровые вершины".
Информация о достижениях ученика будет отображаться в его индивидуальном электронном портфолио, пояснил Собянин. По его словам, в будущем МЭШ "накопит уникальный объем информации, данных и образовательных технологий", который "будет самым большим в мире". В результате у каждого ученика будет свое электронное портфолио от первого класса до выпуска из школы.
"В конечном итоге не надо будет проводить международные и российские олимпиады, мы будем точно знать, где сидит Менделеев или Ломоносов, в какой школе он учится", – цитирует мэра Агентство "Москва". Собянин отметил, что уже сейчас, на своем первом этапе, контент МЭШ растет "в геометрической прогрессии", назвав это "школьной революцией".
По словам мэра, в столице инновационные сервисы развиваются "в конкретных отраслях и для конкретных людей", а не для модных, но абстрактных вещей. "И так в каждой сфере: в умном доме, в умном транспорте, в экологии мы должны заниматься не абстракциями, а конкретными вещами", – подчеркнул он. Мэр также выразил уверенность, что Москва останется "одним из мировых лидеров среди смарт-сити ради людей, ради горожан".
МЭШ – это городской медийный образовательный проект, включающий интерактивные панели, электронные учебники, сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. Учителя Москвы отметили пользу проекта. По мнению педагогов, МЭШ позволяет оптимизировать учебный процесс и проходить больше материала на занятиях.
13 ноября МЭШ попала в 100 самых лучших образовательных проектов мира. Решение включить ее в список лучших было принято в Хельсинки на инновационном саммите в сфере образования. В рейтинг также попали проекты "Медицинский класс" и "Московский школьник".
Собянин сообщил, что все школы Москвы присоединились к образовательному проекту МЭШ
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