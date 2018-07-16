Собянин похвалил волонтеров за отличную подготовку и помощь болельщикам во время ЧМ

16 июля, 21:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин похвалил волонтеров за отличную подготовку и помощь болельщикам при проведении чемпионата мира по футболу. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, волонтеры стали душой мундиаля. Их доброжелательность и отличную подготовку отметили все гости турнира. Мэр напомнил, что волонтеры встречали и помогали фанатам на стадионах, в фан-зоне, в городе.
"Они влюбили в себя и Москву болельщиков всего мира. Спасибо, вы сделали праздник ярче, а город – добрее!", – подчеркнул Собянин. Волонтерские центры, открытые к ЧМ, продолжат работать после него.
Зампредседателя столичной комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов поддержал инициативу по установке памятника футбольным болельщикам на Никольской улице. По его мнению, памятник хорошо впишется в архитектурный облик города, если появится ближе к Лубянской площади.
Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Москва приняла 12 матчей на стадионах "Лужники" и "Спартак", зрителями там были более 120 тысяч человек. Площадки заполнились на 100 процентов.
Победителем турнира стала сборная Франция, одержавшая победу над командой Хорватии в финальной игре со счетом 4:2.
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