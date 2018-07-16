Более 767 тысяч человек посмотрели матчи ЧМ-2018 на столичных стадионах

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Более 767 тысяч человек посмотрели матчи ЧМ-2018 в Москве на стадионах "Спартак" и "Лужники", рассказал глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
Он напомнил, что Москва приняла 12 матчей мундиаля, из которых семь прошли на стадионе "Лужники" и пять на стадионе "Спартак". Заполнены они были на 100 процентов, передает Агентство "Москва".
По словам Гуляева, на трибунах царила доброжелательная и праздничная атмосфера. "Болельщики из разных стран активно поддерживали свои команды, наслаждались футболом мирового уровня и уносили с собой яркие положительные эмоции", – отметил он. Руководитель департамента выразил уверенность в том, что турнир надолго запомнится горожанам и гостям столицы.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, в финале обыгравшая команду Хорватии.
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