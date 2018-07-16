Памятник болельщикам ЧМ-2018 могут установить на Никольской улице

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Идею установить памятник футбольным болельщикам на Никольской улице поддержал зампредседателя столичной комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов.
"Идею памятника болельщикам я одобряю", − заявил Лавренов Агентству "Москва", отметив, что ЧМ-2018 стал крупным мировым событием.
По его мнению, памятник болельщикам хорошо впишется в архитектурный облик города, если его установят ближе к Лубянской площади. "Там совершенно новые здания, и поэтому никаких противоречий, я считаю, не будет", − пояснил замглавы комиссии. "Но ни в коем случае не близко к Красной площади. Красная площадь − сама памятник", − подчеркнул Лавренов.
Ранее Сергей Собянин на своем персональном сайте предложил обсудить идею об установке памятного знака в честь ЧМ-2018 на Никольской улице. Тогда многие пользователи ответили, что хотели бы видеть на Никольской памятник болельщикам.
Во время ЧМ-2018 Никольская улица пользовалась особой популярностью у поклонников футбола из разных стран мира.
Чемпионат проходил в России с 14 июня по 15 июля. Решающий матч между командами Франции и Хорватии состоялся на столичном стадионе "Лужники". Победу в нем со счетом 4:2 одержала сборная Франции.
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