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14:22

"Московское долголетие" предложит пенсионерам услуги с учетом их здоровья

общество Московское долголетие

14:22

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для участников проекта "Московское долголетие" разработают индивидуальные программы. Они будут основаны на медицинских и физических показателях. Направление находится в стадии проработки. Об этом на Гайдаровском форуме заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, проект позволяет каждому пенсионеру в Москве не только получить широкий спектр услуг, но и организовать досуг. "Это совместный проект наших поликлиник по ведению хронически больных и социальной защиты ", – цитирует РИА Новости вице-мэра.

Присоединиться к проекту "Московское долголетие" можно в любом центре социального обслуживания, офисе "Мои документы", в поликлиниках, а также там, где проводят занятия, например, в школах и домах культуры, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

За первый год проект объединил более 180 тысяч горожан старшего возраста. В прошлом году больше всего участников проекта записались на занятия по фитнесу, танцам, общей физической подготовке и английскому языку. Также популярностью пользуются курсы компьютерной грамотности.

Ранее мэр Москвы подписал постановление о реализации проекта "Московское долголетие" на постоянной основе с 1 января 2019 года. Мэр сказал, что проект ждет несколько нововведений. Несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, участвовать по-прежнему смогут женщины 55 лет и мужчины 60 лет.

общество Московское долголетие

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