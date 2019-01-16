"Московское долголетие" предложит пенсионерам услуги с учетом их здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для участников проекта "Московское долголетие" разработают индивидуальные программы. Они будут основаны на медицинских и физических показателях. Направление находится в стадии проработки. Об этом на Гайдаровском форуме заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, проект позволяет каждому пенсионеру в Москве не только получить широкий спектр услуг, но и организовать досуг. "Это совместный проект наших поликлиник по ведению хронически больных и социальной защиты ", – цитирует РИА Новости вице-мэра.
Присоединиться к проекту "Московское долголетие" можно в любом центре социального обслуживания, офисе "Мои документы", в поликлиниках, а также там, где проводят занятия, например, в школах и домах культуры, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
За первый год проект объединил более 180 тысяч горожан старшего возраста. В прошлом году больше всего участников проекта записались на занятия по фитнесу, танцам, общей физической подготовке и английскому языку. Также популярностью пользуются курсы компьютерной грамотности.
Ранее мэр Москвы подписал постановление о реализации проекта "Московское долголетие" на постоянной основе с 1 января 2019 года. Мэр сказал, что проект ждет несколько нововведений. Несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, участвовать по-прежнему смогут женщины 55 лет и мужчины 60 лет.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.