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13:13

Собянин рассказал о контенте "Московской электронной школы"

мэр Москвы Сергей Собянин образование

13:13

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Фото: depositphotos/michaeljung

Сергей Собянин сообщил, что более 30 тысяч электронных сценариев уроков предоставляет в общем доступе "Московская электронная школа" (МЭШ). Об этом мэр рассказал в ходе III Международной конференции "Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании".

По словам главы города, МЭШ предоставляет более 35 тысяч интерактивных образовательных приложений, более тысячи электронных пособий и учебников.

"После изменения подхода к формированию и наполнению МЭШ с помощью материалов самих педагогов, мы видим огромную динамику в развитии электронной школы. Количество контента увеличивается в арифметической прогрессии", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".

Глава департамента образования Исаак Калина ранее сообщил, что к проекту МЭШ полностью подключились все столичные школы.

МЭШ – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. В тот момент в шести школах вместо учебников у учеников появились планшеты, а традиционные дневники заменили электронными, каждый кабинет оборудовали интерактивными досками и столами. Также МЭШ включает в себя сценарии уроков, электронные дневники, журнал оценок.

мэр Москвы Сергей Собянин образование

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