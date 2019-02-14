Собянин оценил работу Московской электронной школы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Успех проекта "Московская электронная школа" (МЭШ) связан с передачей педагогам права самостоятельно формировать его контент. Об этом заявил Сергей Собянин на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает Агентство "Москва".

"Мы пытались создать образовательную платформу, которая была бы живой, интересной для московских школ", – заявил мэр.

По его словам, реализовать проект удалось лишь после того, как был создан "механизм, который вбирает в себя лучшие сценарии уроков, лучшие небольшие и крупные информационные проекты в области образования".

"Просто стали мотивировать, имею ввиду критерий: сколько раз использовали, как часто пользуются той или иной программой", – рассказал Собянин.

Градоначальник отметил, что над созданием портала стали работать тысячи педагогов Москвы, и образовательный контент стал расти в геометрической прогрессии.

"И то, что нам не удавалось целые годы, тратя достаточно большие деньги, привлекая лучших специалистов, казалось, решалось совсем по-другому", – заявил Собянин, добавив, что принятое решение "не стоит ни копейки".

Мэр отметил, что было бы здорово распространять этот проект на другие регионы, и тогда бы "педагоги со всей страны заполняли этот портал, давая ему синергию".

МЭШ – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. В тот момент в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными.

Каждый кабинет оборудовали интерактивными досками и столами. Также МЭШ включает в себя сценарии уроков, электронные дневники, журнал оценок.

Сейчас в общем доступе МЭШ предоставляет более 30 тысяч электронных сценариев уроков.

Ранее Собянин оценил работу портала поставщиков, заявив, что он дал возможность развиваться малому бизнесу регионов и привлек для работы уже 27 субъектов России.

Российский инвестиционный форум проводится с 14 по 15 февраля. Форум проходит на площадке Главного медиацентра Олимпийского парка в Сочи.