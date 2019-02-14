Собянин оценил работу портала поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Портал поставщиков дал возможность развиваться малому бизнесу регионов и привлек для работы уже 27 субъектов России. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе сессии "Лучшие практики социально-экономического развития. Комплексные решения для регионов и городов" на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи.

Портал поставщиков был презентован в 2018 году на РИФ Дмитрию Медведеву. Мэр Москвы отметил, что сейчас на этом портале сотни тысяч поставщиков могут делать свои продажи, малый и средний бизнес.

"В прошлом году мы рассказывали о том, что не надо какие-то суперфедеральные порталы создавать, тратить деньги. Есть готовое решение, пожалуйста, коллеги, подключайтесь к нему. Мы же не берем ни копейки, ни рубля за пользование. Сегодня подключено 27 регионов. Тысячи заказчиков региональных зашли на этот портал", – сказал Собянин, цитирует его Агентство "Москва".

По словам мэра, работы с порталом выгодны не только госорганам, но и малому и среднему бизнесу. Органы экономят свои деньги на госзаказе, также это выгодно московским производителям и региональному бизнесу, который расширяет свои границы практически до масштаба всей страны.

Портал поставщиков – это интернет-ресурс для автоматизации деятельности участников размещения госзаказа и отдельных категорий юрлиц и физлиц при заключении сделок.

Ранее на РИФ Собянин подчеркнул, что власти Москвы будут и дальше активно реализовывать национальные проекты.