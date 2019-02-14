Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:50

Собянин оценил работу портала поставщиков

мэр Москвы Сергей Собянин общество

17:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Портал поставщиков дал возможность развиваться малому бизнесу регионов и привлек для работы уже 27 субъектов России. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе сессии "Лучшие практики социально-экономического развития. Комплексные решения для регионов и городов" на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи.

Портал поставщиков был презентован в 2018 году на РИФ Дмитрию Медведеву. Мэр Москвы отметил, что сейчас на этом портале сотни тысяч поставщиков могут делать свои продажи, малый и средний бизнес.

"В прошлом году мы рассказывали о том, что не надо какие-то суперфедеральные порталы создавать, тратить деньги. Есть готовое решение, пожалуйста, коллеги, подключайтесь к нему. Мы же не берем ни копейки, ни рубля за пользование. Сегодня подключено 27 регионов. Тысячи заказчиков региональных зашли на этот портал", – сказал Собянин, цитирует его Агентство "Москва".

По словам мэра, работы с порталом выгодны не только госорганам, но и малому и среднему бизнесу. Органы экономят свои деньги на госзаказе, также это выгодно московским производителям и региональному бизнесу, который расширяет свои границы практически до масштаба всей страны.

Портал поставщиков – это интернет-ресурс для автоматизации деятельности участников размещения госзаказа и отдельных категорий юрлиц и физлиц при заключении сделок.

Ранее на РИФ Собянин подчеркнул, что власти Москвы будут и дальше активно реализовывать национальные проекты.

мэр Москвы Сергей Собянин общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика