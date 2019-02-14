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17:18

Москва продолжит работу по национальным проектам – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин город

17:18

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы будут и дальше активно реализовывать национальные проекты, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу Россия 24. Мэр Москвы сейчас находится на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи.

"Есть какие-то сферы, в которых мы чувствуем себя уверенно с точки зрения больших заделов – транспортная инфраструктура, благоустройство города. Но тем не менее и в этих сферах нам предстоит решить огромные задачи – строительство метрополитена, новых дорог, благоустройство новых парков, программа "Мой район", у которой стоит задача комплексного благоустройства спальных районов, о чем, кстати, говорил президент", – сказал Собянин.

На вопрос о том, в какие сферы чаще всего вкладывают средства иностранные компании, глава города ответил, что наибольшие вложения происходят в туристическом и гостиничном бизнесе, IT-секторе, секторе высокотехнологичного производства.

Также на "РИФ" было объявлено, что проекты "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа" признаны лучшими на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.

"РИФ" проходит с 14 по 15 февраля на площадке главного медиацентра Олимпийского парка в Сочи. Традиционно регионы России и ведущие бизнес-компании представляют здесь свой инвестиционный и экономический потенциал. В этом году на форуме пройдут мероприятия по региональной политике, деловому климату в России, молодежному предпринимательству.

мэр Москвы Сергей Собянин город

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