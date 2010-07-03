Монополист в сфере искусственного интеллекта станет властелином мира − Путин

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Владимир Путин призвал развивать технологии искусственного интеллекта, которые помогут принимать быстрые решения и повысят эффективность управления. Такое заявление президент РФ сделал на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта.

Как пояснил глава государства, "механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации". По словам Владимира Путина, это дает "колоссальные преимущества в качестве и результативности". "Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны − тот станет властелином мира", − цитирует президента ТАСС.

Российский лидер напомнил, что борьба за лидерство в сфере технологий уже стала "полем глобальной конкуренции". Путин назвал искусственный интеллект одним из ключевых направлений в технологическом развитии, которое и будет определять будущее мира. Глава государства отметил огромное влияние таких разработок на экономику, производительность труда, эффективность управления, а также на образование, здравоохранение и повседневную жизнь людей.

По словам президента, многие страны уже приняли стратегии развития искусственного интеллекта. "И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта, это важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и экономики, качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства", − подытожил российский лидер.

Ранее компания Microsoft назвала Россию лидером по внедрению нейросети. По ее данным, в РФ искусственный интеллект внедряют активнее, чем в США и Европе. Доля российских компаний, которые включили нейросеть в рабочие процессы, составляет 30%. Этот показатель, отмечает Microsoft, является самым высоким среди стран, где проводилось исследование, включая Великобританию, Италию, Нидерланды, Францию, Германию, Швейцарию и США.