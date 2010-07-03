В НАТО возьмутся за искусственный интеллект

Технологии на базе искусственного интеллекта помогут Североатлантическому Альянсу усилить "военное превосходство". Об этом говорится в докладе Оборонного колледжа НАТО.
"Доработка и совершенствование существующего технологического и промышленного потенциала позволит НАТО сохранить и нарастить военное превосходство, тем самым на долгие годы обеспечить его вклад в поддержание глобальной безопасности", – цитирует RT доклад альянса.
Эксперты отмечают, что западному миру нужно обратить особое внимание на действия противников. В частности, необходимо переосмыслить заявление Владимира Путина о том, что страна, которая станет лидером в создании искусственного интеллекта, будет "властелином мира".
Российский лидер в январе 2019 года действительно отметил необходимость разработок в сфере искусственного интеллекта. Глава государства отметил, что значимую роль в реализации стоящих перед страной стратегических целей должна сыграть вся российская высшая школа. "Нам нужны открытия, разработки, готовые продукты в тех областях, которые являются для нас приоритетными, включая, например, искусственный интеллект, кадры, которые способны создавать такие прорывные решения", – сказал Путин.
Под искусственным интеллектом подразумеваются сложные программные системы, которые не только способны действовать по заложенной человеком программе, но и эффективно самообучаются, а также могут совершать действия, которые не были заложены программистом.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.