В НАТО возьмутся за искусственный интеллект

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Технологии на базе искусственного интеллекта помогут Североатлантическому Альянсу усилить "военное превосходство". Об этом говорится в докладе Оборонного колледжа НАТО.

"Доработка и совершенствование существующего технологического и промышленного потенциала позволит НАТО сохранить и нарастить военное превосходство, тем самым на долгие годы обеспечить его вклад в поддержание глобальной безопасности", – цитирует RT доклад альянса.

Эксперты отмечают, что западному миру нужно обратить особое внимание на действия противников. В частности, необходимо переосмыслить заявление Владимира Путина о том, что страна, которая станет лидером в создании искусственного интеллекта, будет "властелином мира".

Российский лидер в январе 2019 года действительно отметил необходимость разработок в сфере искусственного интеллекта. Глава государства отметил, что значимую роль в реализации стоящих перед страной стратегических целей должна сыграть вся российская высшая школа. "Нам нужны открытия, разработки, готовые продукты в тех областях, которые являются для нас приоритетными, включая, например, искусственный интеллект, кадры, которые способны создавать такие прорывные решения", – сказал Путин.

Под искусственным интеллектом подразумеваются сложные программные системы, которые не только способны действовать по заложенной человеком программе, но и эффективно самообучаются, а также могут совершать действия, которые не были заложены программистом.