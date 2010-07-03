Путин рассказал о нацстратегии развития технологий искусственного интеллекта

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Указ о национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта подпишут в ближайшее время, заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, нужно быть в числе первых, кто использует эти технологии.



"Так, по оценкам экспертов, дополнительный рост мирового ВВП за счет внедрения искусственного интеллекта составит 1,2% ежегодно. Это вдвое превышает то воздействие, которое оказал глобальный рост информационных технологий в начале XXI века", – приводит слова президента Агентство "Москва".

Путин отметил, что Россия подготовила национальную стратегию развития технологий искусственного интеллекта.

"Указ о запуске такой стратегии будет подписан в ближайшее время", – сказал российский лидер.

Ранее Путин призвал развивать технологии искусственного интеллекта, которые помогут принимать быстрые решения и повысят эффективность управления.

Российский лидер напомнил, что борьба за лидерство в сфере технологий уже стала "полем глобальной конкуренции". Путин назвал искусственный интеллект одним из ключевых направлений в технологическом развитии, которое и будет определять будущее мира. Глава государства отметил огромное влияние таких разработок на экономику, производительность труда, эффективность управления, а также на образование, здравоохранение и повседневную жизнь людей.

Компания Microsoft назвала Россию лидером по внедрению нейросети. По ее данным, в РФ искусственный интеллект внедряют активнее, чем в США и Европе. Доля российских компаний, которые включили нейросеть в рабочие процессы, составляет 30%. Этот показатель, отмечает Microsoft, является самым высоким среди стран, где проводилось исследование, включая Великобританию, Италию, Нидерланды, Францию, Германию, Швейцарию и США.