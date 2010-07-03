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Наука

15:13

Выпускники МГУ создали средство для борьбы с сепсисом

наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускники МГУ имени Ломоносова создали новое средство для лечения сепсиса. Об этом сообщает пресс-служба университета. Устройство уже прошло клинические испытания и в скором времени появится в больницах.

Медицинское изделие представляет собой цилиндрический корпус, заполненный сорбентом. Через него с помощью насоса под небольшим давлением пропускается кровь пациента. Очищенная таким образом кровь возвращается обратно в кровеносную систему, а токсичные вещества, прочно связанные с сорбентом, удаляются из организма.

"Этот метод уже стал частью страховой медицины. В планах у компании новые разработки в области сорбционных технологий очищения крови и новые продукты на их основе, а также расширенные пострегистрационные клинические исследования уже существующих продуктов", – заключили в университете.

Ранее помощник президента России Андрей Фурсенко рассказал, что число людей моложе 39 лет в российской науке за десять лет выросло в 1,5 раза. По его словам, разговоры о том, что вся наука в России – это люди пенсионного возраста, сильно преувеличены.

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