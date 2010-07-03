Ученые нашли способ снизить риск сердечных заболеваний

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Ученые из японского университета нашли способ снизить риск возникновения сердечных заболеваний. По их мнению, включение в ежедневный рацион питания водорослей снижает риск появления инфаркта. Об этом сообщает газета Asahi.

Для подтверждения своей гипотезы ученые на протяжении 20 лет наблюдали за рационом питания около 86 тысяч человек. В опросе принимали участие люди в возрасте от 40 до 69 лет.

За этот промежуток времени ученые смогли изучить содержащиеся в водорослях белки и волокна, которые оказывают положительное воздействие на организм человека. По словам ученых, клетчатка улучшает липидный обмен, а белки работают на снижение кровяного давления.

Ученые отмечают, что в идеале водоросли необходимо употреблять каждый день, хотя бы в маленьких количествах. Тогда процент возникновение ишемических заболеваний сердца у человека может снизиться в несколько раз.

В начале сентября шведские ученые выяснили, что у мужчин, у которых в подростковом возрасте зафиксирована избыточная масса, повышается риск получить инфаркт миокарда в возрасте до 65 лет.

Свою работу исследователи презентовали на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже. Они проанализировали данные длительного наблюдения за 1,7 миллиона подростков, родившихся в Швеции в период с 1950 по 1987 год и зачисленных на военную службу. Проводился анализ общего осмотра, измерения давления, коэффициента IQ, тестирования сердца и мышц.

Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни.

При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия.

