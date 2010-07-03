В Депздраве оценили работу "инфарктной сети" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В Москве в три раза снизились случаи больничной летальности благодаря работе "инфарктной сети", говорится в приветственном слове руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна участникам II Международного московского конгресса кардиологов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"За время существования "инфарктной сети", которая у нас организовалась с 2013 года, доля пациентов, которым выполнили стентирование коронарных артерий, возросла в четыре раза, а больничная летальность по Москве снизилась в три раза", – зачитала письмо Хрипуна замруководителя департамента Елена Хавкина.
В "инфарктную сеть" города входят сосудистые центры, которые специализируются на экстренной помощи пациентам, перенесшим инфаркт миокарда. Центры работают в структурах городских многопрофильных стационаров, которые рассредоточены по всей территории столицы.
Ранее сообщалось, что более 33 тысяч горожан наблюдаются в кабинетах вторичной профилактики инфарктов миокарда и кардиоэмболических инсультов, которые были открыты в столице на базе городских поликлиник.
"Москва в цифрах": инфарктная сеть
В начале сентября шведские ученые выяснили, что у мужчин, у которых в подростковом возрасте зафиксирована избыточная масса, повышается риск получить инфаркт миокарда в возрасте до 65 лет.
Свою работу исследователи презентовали на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже. Они проанализировали данные длительного наблюдения за 1,7 миллиона подростков, родившихся в Швеции в период с 1950 по 1987 годы и зачисленных на военную службу. Проводился анализ общего осмотра, измерения давления, коэффициента IQ, тестирования сердца и мышц.
Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни.
При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия.
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