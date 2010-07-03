Ученые обнаружили связь между инфарктами и типами женской фигуры

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Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна нашли связь между инфарктами и типами женской фигуры. Об этом пишут "Дни.ру".

Американские эксперты на протяжении 18 лет наблюдали за состоянием здоровья более 2,6 тысячи девушек с нормальным весом. С помощью эксперимента ученые установили, что девушки с фигурой "яблоко" чаще сталкиваются с инфарктами и инсультами, чем обладательницы фигуры типа "груша".

По словам специалистов, жир разным способом распределяется вокруг важных внутренних органов, которые под его воздействием выделяют в кровь вредные химические вещества.

При этом эксперты напоминают, что у женщин с фигурой в форме "яблоко" жир откладывается в основном в области талии, а у девушек с типом фигуры "груша" жировые отложения наблюдаются в большей степени в области бедер.

Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни.

При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия.

