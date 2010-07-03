Названы вызывающие ожирение продукты

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Сотрудники Национального института здравоохранения США провели исследование и выяснили, какие продукты особенно способствуют ожирению. Об этом пишут "Дни.ру".

В эксперименте принимали участие 20 человек, средний возраст которых – чуть более 30 лет. Сначала их две недели кормили обработанной пищей, а затем переводили на свежие продукты.

По словам ученых, участники эксперимента ели три раза в день, пили только воду, а их перекусы также полностью соответствовали выбранному режиму питания. Обработанная пища включала сухой завтрак, цельное молоко с клетчаткой и маффины.

В результате выяснилось, что, употребляя только обработанные продукты, люди ежедневно наедали на 508 килокалорий больше, чем при употреблении свежих продуктов. В среднем каждый из добровольцев набрал по килограмму, уточнили исследователи. Кроме того, у участников был отмечен рост жировых отложений.

Чтобы вернуться к исходному весу, людям понадобилось две недели. В течение этого времени они ели необработанную пищу: фрукты, ягоды, греческий йогурт.

Как пояснили авторы исследования, употребление обработанной пищи приводит к активному распространению ожирения, а свежие продукты, наоборот, помогают поддерживать тело в тонусе.

Ранее японские ученые заявили, что ежедневное употребление риса препятствует ожирению. Исследователи из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша (Киото) провели анализ питания и образ жизни жителей 136 стран. Они отметили, что люди, употребляющие в среднем по 150 граммов риса в день, являются более стройными.



