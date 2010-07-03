Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Японские специалисты рассказали, что ежедневное употребление риса препятствует ожирению. Об этом сообщает News.ru.
Исследователи из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша (Киото) провели анализ питания и образ жизни жителей 136 стран. Они отметили, что люди, употребляющие в среднем по 150 граммов риса в день, являются более стройными.
При этом специалисты добавили, что больше всего данный продукт употребляют граждане Бангладеша. Там ежедневно население съедает по 473 граммов этой крупы в день.
Ученые добавили, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в продукте, усиливают чувство сытости и тем самым предотвращают переедание. Помимо этого, специалисты рассказали, что к достоинству риса можно также отнести малое количество риса.
Однако, по мнению диетологов, переедание данного продукта несет за собой риск развития метаболического синдрома и диабета.
Ранее австралийские ученые нашли простой способ борьбы с ожирением и сахарным диабетом. Они предложили применять метод "временного окна".
В ходе исследований сотрудники Университета Аделаиды и Южно-австралийского Института здравоохранения пришли к выводу, что прием пищи в ограниченный промежуток времени позволяет снизить риск развития диабета 2-го типа.
По условиям эксперимента, пациентов разбили на две группы. Первая могла питаться с 08:00 до 17:00, а вторая – с 12:00 до 21:00. Никаких ограничений по выбору пищи не было: участники эксперимента ели то, что и обычно
Как выяснилось, девятичасовое "окно" приема пищи улучшает метаболизм, позволяет лучше контролировать уровень сахара и бороться с ожирением.
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