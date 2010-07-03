Врач рассказала о вреде сладкой газировки

Злоупотребление сладкими газированными напитками может привести к ожирению, сахарному диабету и сопутствующим им заболеваниям. Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Пичугина.
"Газированная вода бывает разная: обычная, без добавок, но только пропущенная через сифон и снабженная углекислым газом, и сладкая. Степени газированности тоже могут различаться. В зависимости от этих факторов газировка будет влиять на организм по-разному. В любом случае газированная вода оказывает негативное воздействие на организм, только в разной степени", – цитирует эксперта сайт "Аргументы и факты".
Самое опасное в продукте – сахар. Пичугина привела пример, что в банке колы емкостью 0,33 литра содержится 6,5-8 кусков сахара. Доступная энергия от быстрых углеводов уходит в жировую ткань.
Кроме того, углекислый газ в газировке раздражает слизистую желудка, стимулирует секрецию соляной кислоты, а помимо этого нарушает моторику желудочно-кишечного тракта.
О вреде газировки также высказывалась диетолог Маргарита Королева. "Сладость в составе таких напитков очень быстро переходит в кровоток, повышается общий уровень сахара, без ответа не остается и поджелудочная железа. Человек не насыщается, не удовлетворяет жажду, ему хочется пить, потому что напиток за счет кислот нарушает восприятие рецепторов полости рта самой жидкостной составляющей", – пояснила эксперт.
По ее словам, большинство людей, потребляющих сладкие газированные напитки, страдают избыточной массой тела, поскольку нарушаются метаболические процессы организма, углеводного и жирового обменов.
Ранее сообщалось, что стоимость сладких газированных напитков в России может повыситься примерно на 20% из-за введения акциза. Такое предложение сделал экспертный совет при правительстве в своем отзыве на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья", направленный на снижение уровня потребления сахара.
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