Врач рассказала о вреде сладкой газировки

Фото: depositphotos/monticello

Злоупотребление сладкими газированными напитками может привести к ожирению, сахарному диабету и сопутствующим им заболеваниям. Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Пичугина.

"Газированная вода бывает разная: обычная, без добавок, но только пропущенная через сифон и снабженная углекислым газом, и сладкая. Степени газированности тоже могут различаться. В зависимости от этих факторов газировка будет влиять на организм по-разному. В любом случае газированная вода оказывает негативное воздействие на организм, только в разной степени", – цитирует эксперта сайт "Аргументы и факты".

Самое опасное в продукте – сахар. Пичугина привела пример, что в банке колы емкостью 0,33 литра содержится 6,5-8 кусков сахара. Доступная энергия от быстрых углеводов уходит в жировую ткань.

Кроме того, углекислый газ в газировке раздражает слизистую желудка, стимулирует секрецию соляной кислоты, а помимо этого нарушает моторику желудочно-кишечного тракта.

О вреде газировки также высказывалась диетолог Маргарита Королева. "Сладость в составе таких напитков очень быстро переходит в кровоток, повышается общий уровень сахара, без ответа не остается и поджелудочная железа. Человек не насыщается, не удовлетворяет жажду, ему хочется пить, потому что напиток за счет кислот нарушает восприятие рецепторов полости рта самой жидкостной составляющей", – пояснила эксперт.

По ее словам, большинство людей, потребляющих сладкие газированные напитки, страдают избыточной массой тела, поскольку нарушаются метаболические процессы организма, углеводного и жирового обменов.

Ранее сообщалось, что стоимость сладких газированных напитков в России может повыситься примерно на 20% из-за введения акциза. Такое предложение сделал экспертный совет при правительстве в своем отзыве на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья", направленный на снижение уровня потребления сахара.