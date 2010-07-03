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Австралийские ученые нашли простой способ борьбы с ожирением и сахарным диабетом. Они предложили применять метод "временного окна", сообщают "Дни.ру".

В ходе исследований сотрудники Университета Аделаиды и Южно-австралийского Института здравоохранения пришли к выводу, что прием пищи в ограниченный промежуток времени позволяет снизить риск развития диабета 2-го типа. По условиям эксперимента, пациентов разбили на две группы. Первая могла питаться с 08:00 до 17:00, а вторая – с 12:00 до 21:00. Никаких ограничений по выбору пищи не было: участники эксперимента ели то, что и обычно.

Каждый день ученые замеряли концентрацию глюкозы в крови пациентов. Как выяснилось, девятичасовое "окно" приема пищи улучшает метаболизм, позволяет лучше контролировать уровень сахара и бороться с ожирением.

Таким образом, подчеркнули эксперты, снизить риск заболевания диабетом и ожирения можно даже без строгих диет. Питание в подходящее время суток снижает резистентность организма к углеводам, пояснили ученые. Они рассчитывают, что в ходе дальнейших исследований удастся подтвердить этот вывод.

Ранее врачи напомнили, что злоупотребление сладкими напитками может привести к ожирению и сахарному диабету. По словам экспертов, в банке кока-колы емкостью 0,33 литра содержится от 6,5 до восьми кусков сахара. Доступная энергия от быстрых углеводов уходит в жировую ткань.