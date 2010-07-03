Австралийские ученые нашли простой способ борьбы с ожирением и сахарным диабетом. Они предложили применять метод "временного окна", сообщают "Дни.ру".
В ходе исследований сотрудники Университета Аделаиды и Южно-австралийского Института здравоохранения пришли к выводу, что прием пищи в ограниченный промежуток времени позволяет снизить риск развития диабета 2-го типа. По условиям эксперимента, пациентов разбили на две группы. Первая могла питаться с 08:00 до 17:00, а вторая – с 12:00 до 21:00. Никаких ограничений по выбору пищи не было: участники эксперимента ели то, что и обычно.
Каждый день ученые замеряли концентрацию глюкозы в крови пациентов. Как выяснилось, девятичасовое "окно" приема пищи улучшает метаболизм, позволяет лучше контролировать уровень сахара и бороться с ожирением.
Таким образом, подчеркнули эксперты, снизить риск заболевания диабетом и ожирения можно даже без строгих диет. Питание в подходящее время суток снижает резистентность организма к углеводам, пояснили ученые. Они рассчитывают, что в ходе дальнейших исследований удастся подтвердить этот вывод.
Ранее врачи напомнили, что злоупотребление сладкими напитками может привести к ожирению и сахарному диабету. По словам экспертов, в банке кока-колы емкостью 0,33 литра содержится от 6,5 до восьми кусков сахара. Доступная энергия от быстрых углеводов уходит в жировую ткань.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.