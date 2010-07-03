Назван явный признак возникновения инфаркта у мужчин

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Шведские ученые выяснили, что у мужчин, у которых в подростковом возрасте зафиксирована избыточная масса, повышается риск получить инфаркт миокарда в возрасте до 65 лет, передает РИА Новости.
Свою работу исследователи презентовали на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже. Они проанализировали данные длительного наблюдения за 1,7 миллиона подростков, родившихся в Швеции в период с 1950 по 1987 годы и зачисленных на военную службу. Проводился анализ общего осмотра, измерения давления, коэффициента IQ, тестирования сердца и мышц.
Статистику собирали с 1969 по 2016 год. За это время ученые зафиксировали 22,4 тысячи сердечных приступов. В среднем инфаркт миокарда настигал мужчин в 50 лет.
Эксперты обратили внимание на индекс массы тела (ИМТ). который определяется соотношением массы тела человека (в килограммах) к квадрату длины тела (в метрах). Они выяснили, что увеличение индекса с 27,5 до 29,9 связано с повышением риска инфаркта в 2,64 раза. Увеличение с 30 до 34,9 повышает такую вероятность уже в три раза.
Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни.
При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: