Назван явный признак возникновения инфаркта у мужчин

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Шведские ученые выяснили, что у мужчин, у которых в подростковом возрасте зафиксирована избыточная масса, повышается риск получить инфаркт миокарда в возрасте до 65 лет, передает РИА Новости.

Свою работу исследователи презентовали на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже. Они проанализировали данные длительного наблюдения за 1,7 миллиона подростков, родившихся в Швеции в период с 1950 по 1987 годы и зачисленных на военную службу. Проводился анализ общего осмотра, измерения давления, коэффициента IQ, тестирования сердца и мышц.

Статистику собирали с 1969 по 2016 год. За это время ученые зафиксировали 22,4 тысячи сердечных приступов. В среднем инфаркт миокарда настигал мужчин в 50 лет.

Эксперты обратили внимание на индекс массы тела (ИМТ). который определяется соотношением массы тела человека (в килограммах) к квадрату длины тела (в метрах). Они выяснили, что увеличение индекса с 27,5 до 29,9 связано с повышением риска инфаркта в 2,64 раза. Увеличение с 30 до 34,9 повышает такую вероятность уже в три раза.

Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни.

При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия.