Число молодых ученых в России за 10 лет выросло в 1,5 раза

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Число людей моложе 39 лет в российской науке за 10 лет выросло в 1,5 раза, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко на пресс-конференции, посвященной старту третьего сезона конкурса Лидеры России.

По его словам, разговоры о том, что вся наука в России – это люди пенсионного возраста, сильно преувеличены, передает РИА Новости.

Фурсенко добавил, что получить шанс попробовать себя в качестве управленца в сфере науки должны все, кому это интересно. При этом, по его мнению, управленцу, не погруженному в сферу науки, будет очень сложно.

В сентябре начался прием заявок на соискание премии правительства Москвы молодым ученым. Они принимаются до 10 октября на сайте премии. Размер премии в этом году увеличился до двух миллионов рублей.

Награда вручается за выдающиеся результаты фундаментальных и прикладных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук.

Также приз присуждается за разработку новых технологий, которые применяются в реальном секторе экономики и социальной сфере города, – всего 22 номинации.

Подать заявки могут научные работники, аспиранты, докторанты и специалисты в возрасте до 36 лет, ведущие деятельность в столичных научных организациях.