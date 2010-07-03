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06:57

Правительство Москвы выдаст молодым ученым по 2 млн рублей

город наука образование

06:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начался прием заявок на соискание премии правительства Москвы молодым ученым.

Они принимаются до 10 октября на сайте премии. Как сообщает портал мэра и правительства города, размер премии в этом году увеличился до двух миллионов рублей.

Награда вручается за выдающиеся результаты фундаментальных и прикладных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук.

Также приз присуждается за разработку новых технологий, которые применяются в реальном секторе экономики и социальной сфере города, – всего 22 номинации.

Подать заявки могут научные работники, аспиранты, докторанты и специалисты в возрасте до 36 лет, ведущие деятельность в столичных научных организациях.

Сергей Собянин ранее учредил 10 премий "Лидеры цифровой трансформации", которые будут присуждать за создание новых цифровых продуктов или сервисов.

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город наука образование

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