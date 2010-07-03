Власти Москвы учредили премии для изобретателей городских технологий

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Власти столицы учредили премии для изобретателей городских технологий. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице Twitter.

"Учредили премии для изобретателей, которые внедряют новейшие технологии в жизнь города. В конкурсе могут принять участие отдельные люди и коллективы до пяти человек. Премии будут присуждаться по итогам ежегодного открытого конкурса в трех номинациях", – написал мэр Москвы.

По словам Собянина, в каждой номинации будет по пять направлений: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и IT-технологии, транспорт, городская среда и энергетика и так далее.

"Победители, это 15 проектов, получат денежный приз", – написал он.

Ранее депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Василий Власов выступил с предложением об ужесточении наказания за присвоение чужих разработок.

По словам парламентария, участились случаи, когда молодые изобретатели в России что-то создают, а иностранные коллеги тут же просят их подписать бумаги или продать разработку, патентуя таким образом изобретение за рубежом.