Власти Москвы учредили премии для изобретателей городских технологий

Власти столицы учредили премии для изобретателей городских технологий. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице Twitter.
"Учредили премии для изобретателей, которые внедряют новейшие технологии в жизнь города. В конкурсе могут принять участие отдельные люди и коллективы до пяти человек. Премии будут присуждаться по итогам ежегодного открытого конкурса в трех номинациях", – написал мэр Москвы.
По словам Собянина, в каждой номинации будет по пять направлений: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и IT-технологии, транспорт, городская среда и энергетика и так далее.
"Победители, это 15 проектов, получат денежный приз", – написал он.
Ранее депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Василий Власов выступил с предложением об ужесточении наказания за присвоение чужих разработок.
По словам парламентария, участились случаи, когда молодые изобретатели в России что-то создают, а иностранные коллеги тут же просят их подписать бумаги или продать разработку, патентуя таким образом изобретение за рубежом.
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