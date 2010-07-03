В Госдуме предложили ужесточить наказание за плагиат

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Василий Власов выступил с предложением об ужесточении наказания за присвоение чужих разработок, передает Агентство "Москва".
"Думаю, нужно усилить ответственность для людей, которые пытаются определенным образом присвоить или запатентовать вещи, созданные до них", – подчеркнул Власов, добавив, что также имеет смысл закрепить право российских ученых на приоритетное получение патента по тому или иному изобретению.
По словам депутата, нередки случаи, когда молодые изобретатели в России что-то создают, а иностранные коллеги тут же просят их подписать бумаги или продать разработку, патентуя таким образом изобретение за рубежом.
В настоящее время за плагиат предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей или же в размере заработной платы осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев.
Ранее стало известно, что саратовский композитор и лидер группы "Покровск Альянс" Павел Петров обвинил Максима Фадеева в плагиате. На своем канале YouTube Петров заявил, что сочиненная им еще в 2012 году песня "Дни и ночи" сильно напоминает композицию Фадеева и певицы MOLLY "Я просто люблю тебя", появившуюся лишь в 2016 году. Сам Фадеев не стал комментировать эти обвинения и удивился, что на эту историю обратили внимание СМИ.
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