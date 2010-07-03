В Госдуме прокомментировали закон об ипотечных каникулах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев назвал полезным закон об ипотечных каникулах.
"Часто человека, взявшего ипотечный кредит, от трагедии отделяет буквально несколько месяцев перерыва или несколько тысяч рублей... Данный закон позволит тысячам семей россиян выйти из трудной жизненной ситуации, не потеряв ни денег..., ни жилья", – цитирует его RT.
Политик не исключил внесения поправок в документ в будущем. Это будет зависеть от его эффективности, уточнил он.
31 июля в России начал действовать закон об ипотечных каникулах в случае попадания заемщика в сложную жизненную ситуацию. Это может быть потеря работы или значительной части месячного дохода. Каникулы подразумевают шестимесячный льготный период.
Таким правом можно будет воспользоваться только единожды в отношении одного кредита. Заемщику нужно будет обратиться с заявлением в свой банк-кредитор.
Жилье по ипотечному договору должно быть единственным у заемщика. В течение всего срока каникул не допускается изъятие переданного в залог единственного жилья. Кредит, по которому можно будет претендовать на "каникулы", не должен превышать 15 миллионов рублей.
Стало известно, кто чаще всего берет ипотеку в России
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