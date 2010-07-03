Эксперт оценил вступление в силу закона об ипотечных каникулах

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вступление в силу закона об ипотечных каникулах прокомментировал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.
"Объективно этот закон создаст дополнительные благоприятные условия для обслуживания кредитов", – заявил эксперт в беседе с RT. Принятие закона он назвал "совершенно оправданным", добавив при этом, что "оно не является реакцией на закредитованность, о которой сейчас говорят многие в федеральных министерствах, в СМИ". "Это совершенно нормальная процедура для заемщиков любой страны", – подчеркнул Твердохлеб.
По его мнению, вступление в силу закона об ипотечных каникулах не будет иметь отрицательного эффекта и для банков. "По всем нормативам регуляторных органов банковской системы срок в течение полугода считается приемлемым в случае возникновения отклонений от обязательства договоров", – напомнил представитель РАНХиГС.
31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах для заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Закон дает право заемщику, который выплачивает ипотечный кредит в целях, не связанных с предпринимательством, потребовать у кредитора "льготный период" сроком до полугода. В это время выплаты могут быть уменьшены или приостановлены. В отношении одного кредита таким правом можно воспользоваться только один раз. Также закон ограничивает максимальный размер кредита, по которому можно претендовать на "каникулы", – не более 15 миллионов рублей.
Чтобы получить право на ипотечные каникулы, договоры должны отвечать трем условиям: положения договора ранее не менялись по требованию заемщика, ипотека оформлена на единственное жилье заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации. Так, на ипотечные каникулы могут претендовать безработные, инвалиды I или II группы, временно нетрудоспособные на срок более двух месяцев. Кроме того, обратиться в банк с просьбой об ипотечных каникулах можно будет, если доход упал на 30% по сравнению со среднегодовым значением. При этом размер среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от дохода за месяц.
Еще один критерий – увеличение числа лиц, которые находятся на иждивении у заемщика, например, детей или инвалидов. В этом случае для получения отсрочки необходимо, чтобы совокупный доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке соответственно превысили 40% от среднемесячного дохода.
Госдума приняла закон об ипотечных каникулах
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: