Эксперт оценил вступление в силу закона об ипотечных каникулах

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Вступление в силу закона об ипотечных каникулах прокомментировал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

"Объективно этот закон создаст дополнительные благоприятные условия для обслуживания кредитов", – заявил эксперт в беседе с RT. Принятие закона он назвал "совершенно оправданным", добавив при этом, что "оно не является реакцией на закредитованность, о которой сейчас говорят многие в федеральных министерствах, в СМИ". "Это совершенно нормальная процедура для заемщиков любой страны", – подчеркнул Твердохлеб.

По его мнению, вступление в силу закона об ипотечных каникулах не будет иметь отрицательного эффекта и для банков. "По всем нормативам регуляторных органов банковской системы срок в течение полугода считается приемлемым в случае возникновения отклонений от обязательства договоров", – напомнил представитель РАНХиГС.

31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах для заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Закон дает право заемщику, который выплачивает ипотечный кредит в целях, не связанных с предпринимательством, потребовать у кредитора "льготный период" сроком до полугода. В это время выплаты могут быть уменьшены или приостановлены. В отношении одного кредита таким правом можно воспользоваться только один раз. Также закон ограничивает максимальный размер кредита, по которому можно претендовать на "каникулы", – не более 15 миллионов рублей.

Чтобы получить право на ипотечные каникулы, договоры должны отвечать трем условиям: положения договора ранее не менялись по требованию заемщика, ипотека оформлена на единственное жилье заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации. Так, на ипотечные каникулы могут претендовать безработные, инвалиды I или II группы, временно нетрудоспособные на срок более двух месяцев. Кроме того, обратиться в банк с просьбой об ипотечных каникулах можно будет, если доход упал на 30% по сравнению со среднегодовым значением. При этом размер среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от дохода за месяц.

Еще один критерий – увеличение числа лиц, которые находятся на иждивении у заемщика, например, детей или инвалидов. В этом случае для получения отсрочки необходимо, чтобы совокупный доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке соответственно превысили 40% от среднемесячного дохода.