Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах

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Депутаты Госдумы планируют 21 марта рассмотреть в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах, передает Агентство "Москва".

Согласно документу, заемщику предлагается дать право потребовать у кредитора "льготный период" сроком до шести месяцев. В течение этого времени выплаты могут быть приостановлены или уменьшены.

Авторы проекта закона отмечают, что таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита.

В случае принятия федеральный закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как заявил ранее первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, действие законопроекта об ипотечных каникулах планируют распространить на все кредиты, выданные россиянам до принятия и вступления в силу данного закона.