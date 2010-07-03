Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин подписал закон о защите прав участников долевого строительства жилья. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан − участников долевого строительства" будет заниматься выплатами компенсаций обманутым дольщикам, которые заключили договор с застройщиком до 20 октября 2017 года, если "исполнение обязательств по этому договору обеспечивалось договором страхования или договором поручительства".

Отмечается, что в таких случаях договоры страхования и поручительства считаются прекратившимися досрочно. При этом банк-страховщик сохранит за собой часть полученной страховой премии по договору страхования или поручительства. Эта сумма будет зависеть от времени, в течение которого действовало страхование. Оставшуюся часть страховой премии по договору передадут в Фонд защиты прав дольщиков.

В июне Госдума и Совет Федерации одобрили пакет законов о долевом строительстве. Один из документов предусматривает создание в регионах некоммерческих организаций, которые будут завершать долгострои на средства компенсационного фонда, а также федерального, регионального и муниципального бюджетов, передает "Интерфакс".

Во втором документе речь идет о передаче в Фонд защиты прав дольщиков премий по действующим договорам страхования. Страховые компании обязаны в течение 40 дней со дня вступления закона в силу передать в фонд премии по действующим договорам долевого участия. Эти средства также направят на достройку оставшихся незавершенными домов.

Кроме того, с 1 июля российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, где и будут собирать средства дольщиков. Сами строительные компании до окончания работ не смогут пользоваться этими деньгами, их будут кредитовать банки. По замыслу властей, такая мера поможет исключить появление новых обманутых дольщиков.

Однако, как считают в правительстве, новые правила не должны помешать ранее начавшимся стройкам. По этой причине было решено, что некоторые категории жилых домов могут быть достроены после 1 июля без эскроу-счетов. Это касается многоквартирных домов, степень готовности которых составляет не менее 30%, а количество заключенных ДДУ − не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.

26 июня Совет Федерации одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных семей. Документ вводит выплаты из федерального бюджета в размере 450 тысяч рублей семьям с ипотекой, родившим третьего и последующих детей после 1 января 2019 года. Эти деньги пойдут на погашение кредита.