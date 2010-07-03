СФ одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

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Совет Федерации одобрил закон, который вводит выплаты семьям с ипотекой, родившим третьего и последующих детей после 1 января 2019 года, сообщает Агентство "Москва".

Ранее его приняли депутаты Госдумы. Закон подготовили во исполнение поручений Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Согласно законопроекту, семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит для приобретения жилья, окажут помощь в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тысяч рублей в счет погашения кредита.

В этом году дополнительные меры государственной поддержки смогут получить около 30 тысяч семей с детьми.

Как ранее пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, норма "будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года". По словам спикера нижней палаты парламента, "это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году".