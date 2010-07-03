В Совфеде предложили отменить налоги для людей с низкими доходами

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В Совфеде выступили за отмену налогов для людей с низкими доходами. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета верхней палаты парламента по экономической политике Сергей Калашников.

"Брать налоги с бедных совершенно бессмысленно. Если мы берем налоги с прожиточного минимума, то мы делаем его еще меньше. Нет необходимости в том, чтобы облагать налогами людей с доходами ниже средней зарплаты", – приводит слова Калашникова Агентство "Москва".

Он добавил, что нужно ввести прогрессивную шкалу налога.

17 июня Владимир Путин подписал закон, который уточняет перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Закон освобождает от НДФЛ некоторые виды компенсационных выплат. Имеются в виду выплаты, связанные с возмещением расходов на оплату коммунальных услуг, а также связанные с оплатой работникам территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностям стоимости проезда в пределах России к месту отпуска и обратно, стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов, стоимости проезда неработающих членов семьи работника и стоимости провоза ими багажа.