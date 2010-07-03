Путин подписал закон об освобождаемых от НДФЛ доходов

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Владимир Путин подписал закон, который уточняет перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон освобождает от НДФЛ некоторые виды компенсационных выплат. Имеются в виду выплаты, связанные с возмещением расходов на оплату коммунальных услуг, а также связанные с оплатой работникам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, стоимость проезда в пределах России к месту отпуска и обратно, стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, стоимость проезда неработающих членов семьи работника и стоимость провоза ими багажа.

НДФЛ не будут облагаться выплаты гражданам, которые подверглись воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии на ПО "Маяк", сбросов радиоактивных отходов в реку Течу.

Освобождаются от НДФЛ единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, не превышающие 1 миллиона рублей, а также доходы, полученные в соответствии с законами о статусе героев СССР, РФ, полных кавалеров ордена Славы и о предоставлении соцгарантий героям труда.

Также в законе прописано, что НДФЛ не будут облагаться доходы, полученные от органов государственной и муниципальной власти в связи с рождением ребенка, полученные инвалидами или детьми-инвалидами. Освобождаются от НДФЛ выплаты отдельным категориям граждан, выплачиваемые для усиления социальной защищенности, и доходы лиц, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России".

Уточняется, что доходы в виде компенсаций за неиспользованный отпуск и за неиспользованные дополнительные сутки отдыха не освобождаются от НДФЛ.

