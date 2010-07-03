Путин подписал закон об освобождаемых от НДФЛ доходов

Владимир Путин подписал закон, который уточняет перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон освобождает от НДФЛ некоторые виды компенсационных выплат. Имеются в виду выплаты, связанные с возмещением расходов на оплату коммунальных услуг, а также связанные с оплатой работникам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, стоимость проезда в пределах России к месту отпуска и обратно, стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, стоимость проезда неработающих членов семьи работника и стоимость провоза ими багажа.
НДФЛ не будут облагаться выплаты гражданам, которые подверглись воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии на ПО "Маяк", сбросов радиоактивных отходов в реку Течу.
Освобождаются от НДФЛ единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, не превышающие 1 миллиона рублей, а также доходы, полученные в соответствии с законами о статусе героев СССР, РФ, полных кавалеров ордена Славы и о предоставлении соцгарантий героям труда.
Также в законе прописано, что НДФЛ не будут облагаться доходы, полученные от органов государственной и муниципальной власти в связи с рождением ребенка, полученные инвалидами или детьми-инвалидами. Освобождаются от НДФЛ выплаты отдельным категориям граждан, выплачиваемые для усиления социальной защищенности, и доходы лиц, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России".
Уточняется, что доходы в виде компенсаций за неиспользованный отпуск и за неиспользованные дополнительные сутки отдыха не освобождаются от НДФЛ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.