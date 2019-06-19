Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Госдума на заседании 19 июня приняла в третьем, окончательном чтении закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям после рождения третьего или последующих детей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, норма "будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года". По словам спикера нижней палаты парламента, "это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году". "Каждая такая семья, в соответствии с предложением главы государства, получит 450 тысяч рублей, которые сможет направить на погашение ипотеки", – подчеркнул Володин.

В этот же день депутаты приняли в третьем чтении закон, освобождающий от уплаты НДФЛ граждан, которые воспользовались правом на ипотечные каникулы. Документ дополняет инициативу об ипотечных каникулах для россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию. Она предусматривает льготный период до полугода, в течение которого выплаты по ипотеке могут быть приостановлены или уменьшены.

Как пояснили авторы поправок, во время ипотечных каникул заемщик получает доход в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке две трети от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту. Согласно действующему налоговому законодательству, за этот доход пришлось бы заплатить НДФЛ по ставке 35%. Это могло спровоцировать претензии между заемщиками и банками, которые будут удерживать НДФЛ или информировать о нем налоговые органы. Чтобы избежать таких ситуаций, и был принят закон, освобождающий россиян от уплаты НДФЛ в период ипотечных каникул.

17 июня Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень доходов, которые освобождаются от НДФЛ. В частности, НДФЛ не будут облагаться выплаты гражданам, которые подверглись воздействию радиации, единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, не превышающие 1 миллиона рублей, а также социальные выплаты, получаемые инвалидами или детьми-инвалидами.