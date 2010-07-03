Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев

Российские власти рассматривают вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова.
"У нас есть разные ставки налогообложения доходов – для россиян и для иностранцев – 13% и 30%. Полагаю целесообразным – и такие предложения правительством рассматриваются – будет подготовка законопроекта о том, чтобы уравнять эти ставки", – заявил Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.
Он уточнил, что предлагается сделать для иностранцев ставку, аналогичную ставке для россиян.
Ранее Владимир Путин одобрил изменения в закон об амнистии капиталов, продлив ее до 1 марта 2020 года. Воспользоваться амнистией смогут те, кто переведет деньги в РФ и перерегистрирует декларируемые активы в специальные административные районы в Калининградской области и Приморском крае.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.