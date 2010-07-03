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11:18

Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев

власть экономика

11:18

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Российские власти рассматривают вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова.

"У нас есть разные ставки налогообложения доходов – для россиян и для иностранцев – 13% и 30%. Полагаю целесообразным – и такие предложения правительством рассматриваются – будет подготовка законопроекта о том, чтобы уравнять эти ставки", – заявил Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

Он уточнил, что предлагается сделать для иностранцев ставку, аналогичную ставке для россиян.

Ранее Владимир Путин одобрил изменения в закон об амнистии капиталов, продлив ее до 1 марта 2020 года. Воспользоваться амнистией смогут те, кто переведет деньги в РФ и перерегистрирует декларируемые активы в специальные административные районы в Калининградской области и Приморском крае.

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