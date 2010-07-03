Путин продлил амнистию капиталов

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Владимир Путин одобрил изменения в закон об амнистии капиталов, продлив ее до 1 марта 2020 года, сообщает "Мир 24".

Воспользоваться амнистией смогут те, кто переведет деньги в Россию и перерегистрирует декларируемые активы в специальные административные районы в Калининградской области и Приморском крае.

Изменения вносятся также в налоговый и уголовный кодексы. В частности, налогоплательщиков, контролирующих иностранные компании, освобождают от уплаты НДФЛ на доходы от ее прибыли. Это касается тех, кого не признавали российскими резидентами в 2018 году.

Представление декларации освободит налогоплательщиков от взыскания налогов, связанных с имуществом или счетами за рубежом. Исключением станут налоги от прибыли или имущества контролируемых иностранных компаний.

Первая волна амнистии капитала пришлась на 2015–2016 годы. Второй этап проводился до конца февраля текущего года. Президент поручал кабмину продлить амнистию капитала до 1 марта 2020 года.