Эксперт оценил преимущества нового пакета законов об амнистии капиталов

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Подписание Владимиром Путиным пакета законов о проведении в 2018–2019 годах амнистии капиталов прокомментировал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

"Конечно же, этим предложением воспользуются. Особенно в связи с обострением ситуации с рядом стран люди захотят вернуть капиталы на территорию России, чтобы вести здесь дела", – заверил эксперт в беседе с RT. При этом Абрамов не исключил и возможные трудности, потому что, по его словам, "в сохранности прав собственности у нас есть дилемма, некоторые могут отнестись с осторожностью к репатриации своего капитала". Тем не менее эксперт подчеркнул, что для многих пакет законов об амнистии капиталов "откроет отличную возможность".

19 февраля Владимир Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов. Уточняется, что второй этап амнистии начнется 1 марта 2018 года и продлится до 28 февраля 2019 года.

Согласно законам, граждане РФ могут добровольно задекларировать счета в иностранных банках, причем как открытых на начало 2018 года, так и уже закрытых на дату представления декларации, а также зарубежное имущество и компании.