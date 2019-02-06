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16:19

Путин предложил продлить амнистию капиталов

власть экономика

16:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Продлить проведение амнистии капиталов минимум на год призвал Владимир Путин. Такое заявление он сделал на форуме "Деловой России", передает "Интерфакс".

Изначально предполагалось, что второй этап добровольного декларирования физлицами имущества, активов и счетов за рубежом завершится 1 марта текущего года.

Глава государства отметил, что некоторые предприниматели стали регистрировать активы за рубежом из-за изъянов национальной юрисдикции. Свою роль сыграла и недостаточность гарантий защиты частной собственности.

Амнистия капиталов снимает с частных лиц ответственность за правонарушения экономического, валютного и налогового законодательства.

"Считаем, что еще на один год как минимум можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои деньги в Россию, также регистрируют свой бизнес в районах с особыми правовыми условиями", – подчеркнул Путин.

Он счел необходимым освободить на год граждан от уплаты НДФЛ с прибыли контролируемых ими иностранных компаний. Все это при условии, что в текущем году они станут налоговыми резидентами России.

По словам президента страны, эти меры должны помочь в реализации национальных проектов, связанных с освоением передовых технологий и выпуском новых товаров.

"Качество делового климата должно соответствовать масштабам задач, которые стоят перед Россией", – добавил глава государства.

Год назад Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов. Ее второй этап стартовал 1 марта 2018 года. По словам экспертов, это открыло новые возможности для предпринимателей.

власть экономика

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