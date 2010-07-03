Песков переадресовал вопрос об отмене НДФЛ для малоимущих правительству

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

У властей РФ пока нет четко сформулированной позиции по освобождению малоимущих от НДФЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Если я не ошибаюсь, то какой-то четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу, но что касается хода обсуждения этой идеи, то я прошу вас адресовать вопрос в правительство", – сказал Песков.

Песков заявил, что сперва такие вопросы обсуждаются кабинетом министров и министерством финансов. "Безусловно, такие идеи сначала должны проходить обкатку, что называется, в кабинете министров и в Министерстве финансов, прежде всего", – отметил он.

В Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений также опровергли отмену подоходного налога (НДФЛ) для малообеспеченных граждан. Кроме того, там сообщили, что данный вопрос не планируется обсуждать в ближайшие шесть месяцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что жителей России, получающих маленькую зарплату, могут освободить от налога на доходы физических лиц.

Сейчас работодатель не может платить сотрудникам меньше МРОТ. Этот показатель составляет порядка 11,3 тысячи рублей. Однако за вычетом НДФЛ работник получает лишь 9,8 тысячи рублей. Получается, что изменения облегчат жизнь россиянам с доходами, которые оказываются ниже МРОТ после вычета НДФЛ. Таковых в стране, по данным Росстата, 11 миллионов.