Песков переадресовал вопрос об отмене НДФЛ для малоимущих правительству

У властей РФ пока нет четко сформулированной позиции по освобождению малоимущих от НДФЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Если я не ошибаюсь, то какой-то четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу, но что касается хода обсуждения этой идеи, то я прошу вас адресовать вопрос в правительство", – сказал Песков.
Песков заявил, что сперва такие вопросы обсуждаются кабинетом министров и министерством финансов. "Безусловно, такие идеи сначала должны проходить обкатку, что называется, в кабинете министров и в Министерстве финансов, прежде всего", – отметил он.
В Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений также опровергли отмену подоходного налога (НДФЛ) для малообеспеченных граждан. Кроме того, там сообщили, что данный вопрос не планируется обсуждать в ближайшие шесть месяцев.
Ранее в СМИ появилась информация, что жителей России, получающих маленькую зарплату, могут освободить от налога на доходы физических лиц.
Сейчас работодатель не может платить сотрудникам меньше МРОТ. Этот показатель составляет порядка 11,3 тысячи рублей. Однако за вычетом НДФЛ работник получает лишь 9,8 тысячи рублей. Получается, что изменения облегчат жизнь россиянам с доходами, которые оказываются ниже МРОТ после вычета НДФЛ. Таковых в стране, по данным Росстата, 11 миллионов.
Россиян с низкой зарплатой хотят освободить от НДФЛ
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.