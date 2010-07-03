Власти опровергли отмену НДФЛ для малообеспеченных граждан

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Вопрос отмены подоходного налога (НДФЛ) для малообеспеченных граждан не обсуждается, сообщили в Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений.

Более того, в плане на ближайшие шесть месяцев этот вопрос не значится, добавили в аппарате комиссии.

"Планы работы комиссии формируются на основе генерального соглашения между сторонами социального партнерства, в котором такой темы нет", – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что жителей России, получающих маленькую зарплату, могут освободить от налога на доходы физических лиц. Отмечается, что консультации по этому вопросу есть в соглашении между кабмином, профсоюзами и объединениями работодателей на 2018–2020 годы.

Сейчас работодатель не может платить сотрудникам меньше МРОТ. Этот показатель составляет порядка 11,3 тысячи рублей. Однако за вычетом НДФЛ работник получает лишь 9,8 тысячи рублей. Получается, что изменения облегчат жизнь россиянам с доходами, которые оказываются ниже МРОТ после вычета НДФЛ. Таковых в стране, по данным Росстата, 11 миллионов.